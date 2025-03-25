Van’da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE SÜRÜCÜNÜN YARALANMASI
Van’ın Tuşba ilçesindeki oto sanayi sitesi çevresinde bir trafik kazası gerçekleşti. K.K. yönetimindeki otomobil, kaldırıma çarpması sonucunda kaza meydana geldi ve sürücü yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ
Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri gönderildi. Yaralı, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma açıldı.