Van’da Yaşlı Çiftin Evinden 10 Ton Çöp

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi’nde, tek katlı bir müstakil evden yayılan kötü kokular mahalle halkını harekete geçirdi. Mahalle sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hemen olay yerine gönderildi.

ÇÖPLERİN TEMİZLENMESİ

Evin kapısı açıldığında ekipler, korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yaşlı bir çiftin yaşadığı ev, yıllar içinde birikmiş çöplerle dolmuş durumdaydı. Belediye ekipleri, hızlı bir temizlik çalışması başlatarak evden tam 10 ton çöp çıkardı. Temizlik işlemlerinin bitimini takiben, evin tüm köşeleri detaylı şekilde ilaçlandı ve hijyenik bir hale getirildi.

Çöpler, kamyonlara yüklenerek Katı Atık Merkezine taşındı. Bu süreçte belediye, yaşlı çifti geçici olarak misafir etti. Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra çift, evlerine geri yerleştirildi. Mahalle sakinleri, titiz ve özverili bir şekilde evi temizleyen belediye ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini belirtti.