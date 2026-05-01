Van Gölü Havzası’nda Kar Bereketi: Yer Altı Suları Uzun Vadeli Destek Alacak

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Van Gölü Havzası, 2026 yılının başlarında yaşanan yoğun kar yağışlarıyla birlikte yeniden canlanma dönemine girmiş bulunuyor. Uzmanlar, bu yağışların yüzey sularını değil, yer altı su kaynaklarını da besleyerek uzun vadede sağlıklı bir su dengesi sağladığını ifade ediyor.

KURAKLIĞIN ARDINDAN GELEN YENİ CANLANMA

Son yıllarda özellikle kış mevsimlerinde az yağış alan havza, su çekilmeleri ve ekolojik sorunlarla ciddi anlamda yüzleşmişti. 2026’nın başlarında meydana gelen güçlü kar yağışları ise, su kaynaklarında önemli bir rahatlama yaratmış durumda. Bu gelişme, göl seviyesindeki düşüşün yavaşlamasına ve ekosistemin dengeye kavuşmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YAĞIŞ DÜZENİNDEKİ BELİRGİN DEĞİŞİKLİK

Faruk Alaeddinoğlu, bölgedeki yağış rejiminde önemli bir değişim yaşandığını ve geçmişte kasım ile nisan aylarında yoğunlaşan yağışların artık düzenli bir şekilde gerçekleşmediğini vurguladı. Uzmanlara göre, bu “sapma”, bölgenin su döngüsünü doğrudan etkileyen kritik iklimsel değişikliklerden biri olarak öne çıkıyor.

KAR YAĞIŞLARI YER ALTINI BESLİYOR

Kar yağışlarının, yağmurdan farklı olarak daha kalıcı bir etki oluşturduğunu belirten Alaeddinoğlu, bu suyun hızla yüzeye akmak yerine, toprağın alt katmanlarına nüfuz ederek yer altı su rezervlerini beslediğini ifade etti. Bu durum, yalnızca kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun süreli ekosistem dengesini de sağlıyor.

ETKİSİ 2027’YE KADAR DEVAM EDECEK

Uzman değerlendirmelerine göre, 2026 başındaki yoğun kar yağışlarının etkisi sadece mevcut yıl ile sınırlı kalmayacak. Yer altı su hareketinin yavaş olması sebebiyle bu suyun etkilerinin 2027 yılına kadar sürdüğü gözlemleniyor. Bu durumun, bölgedeki kaynak su ve akarsuları uzun vadede besleyerek su ihtiyacının bir kısmını karşılayacağı belirtiliyor.

DAĞLARDAKİ KAR ÖRTÜSÜNÜN AVANTAJI

Yüksek kesimlerde kar örtüsünün tamamen erimemiş olması, su rezervleri açısından olumlu bir durum olarak değerlendiriliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalması, karın kontrollü şekilde erimesine ve suyun daha dengeli bir biçimde sisteme katılmasına imkan sağlıyor.

GÖLLER VE AKARSULAR İÇİN UMUT IŞIĞI

Uzmanlara göre, kar erimesiyle birlikte; akarsuların debilerinde artış, baraj doluluk oranlarında yükselme ve Van Gölü seviyesinde iyileşme bekleniyor. Bu gelişmelerin, bölge ekosistemine uzun süredir hasret kalınan bir rahatlama sağlayacağı öngörülüyor. Van Gölü Havzası’ndaki 2026 başındaki kar yağışları, yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sunmakla kalmayacak, aynı zamanda 2027 yılına kadar uzanan bir su desteği olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu durumu bölge için “kritik bir su kazanımı” olarak tanımlıyor.