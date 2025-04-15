Van Gölü’nde İnci Kefali Avı Yasaklandı

İNCİ KEFALLERİ İÇİN 90 GÜNLÜK AV YASAĞI

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üremeleri için tatlı sulara ihtiyaç duyuyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üreme göçüne çıkan inci kefalleri için bu süreçte avlanma yasaklanıyor. Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali için 90 günlük av yasağı bugün itibarıyla başladı. Van Gölü Havzası’nda geçim kaynağı olan birçok insan için önemli olan inci kefalleri, balıkçılar son kez ağlarını çekti. Bu yasağın ardından, 90 gün boyunca Van Gölü’nde inci kefali avlanması mümkün olmayacak. Bu süreçte inci kefalleri, göldeki tuzlu ve sodalı sularından çıkarak sürüler halinde tatlı sulara gidecek ve burada üremelerini tamamladıktan sonra ana vatanları olan Van Gölü’ne dönecekler.

ÜREME GÖÇÜNÜN ÖNEMİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün Türkiye’nin iç sularındaki en büyük balık stokunu oluşturduğunu belirtti. Dr. Akkuş, inci kefali stokunun sürdürülebilirliğindeki en önemli faktörün üreme göçü olduğu vurgusunu yaptı. Dr. Akkuş, “İnci kefali her ne kadar yaşamını gölün sodalı ve tuzlu sularında sürdürüyor ancak üremek için her yıl nisan ve temmuz aylarında Van Gölü’ne dökülen akarsulara doğru üreme göçü gerçekleştiriyor. Akarsularda üreme tamamlayan balıklar tekrar Van Gölü’ne geri dönüyor. Bu durum, bölgede 30 bin insanın geçim kaynağında balığın üreme göçünün büyük önem taşımasını sağlıyor” şeklinde konuştu.

YAĞIŞSIZLIĞIN ETKİSİ

Başarılı bir üreme sezonu için akarsu debilerinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Dr. Akkuş, “Geçtiğimiz 2024 yılı, özellikle akarsu debileri açısından son yılların en iyi yıllarından birisiydi. Ancak 2025 yılına geldiğimizde, özellikle ocak ve şubat aylarında havza yeterince yağış alamadı. Şubat ayında yağışlar yüzde 60 gibi büyük bir düşüş gösterdi. Akarsuların kenarlarına gittiğinizde debiler neredeyse dörtte bir oranında azalmış durumda ve biz daha nisan ayındayız. Sıcaklıkların arttığı yaz aylarına geldiğimizde, durum daha da dramatik hale gelecek” ifadelerini kullandı.

KORUMA TEDBİRLERİ

Dr. Akkuş, av yasağı süresince jandarma ekiplerinin sıkı tedbirler alacağını ifade etti. “Bu dönemde inci kefalleri üremek için akarsulara göç ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da koruma çalışmalarında lider rolü oynayan jandarma teşkilatı, bu yıl da 7/24 esasına göre akarsu kenarlarında ve yol boylarında nöbette olacak” dedi. Eğer akarsularda su olmazsa, inci kefalinin üremesi gerçekleşemez ve 800 bin yıldır Van Gölü’nde bulunan inci kefallerinin geleceğinden söz edilemez. “Kaçak avcılık konusunda sadece jandarmaya değil, bu bölgede yaşayan herkesin 800 bin yıllık bir sorumluluğu var” diye ekledi.

SON AV AĞLARI ÇEKİLDİ

Erciş’te 16 yıldır balıkçılık yapan 3 çocuk babası Atilla Dağdelen, av yasağı öncesi son ağlarını gölden çektiğini söyledi. “Av yasağı 15 Temmuz’a kadar sürecek. Bu kurallara uymamız gerekiyor. Kolluk kuvvetleriyle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışacağız. İnci kefali balığının üremesi için bu yasaklara herkesin uyması gerekiyor. 16 yıldır balıkçılık yapıyorum ve ailem bu şekilde geçimini sağlıyor. Bu yıl oldukça bereketli bir sezon geçirdik. Avladığımız balıkları, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye’nin birçok yerine pazarlıyoruz” şeklinde konuştu.