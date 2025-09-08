Van Gölü’nde Kuş Görünüz

GÖÇMEN KUŞLAR VE GÖRSEL ŞÖLEN

Van Gölü sahilindeki Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi, seyir keyfini artıran eşsiz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Her yıl göçmen kuşların uğrak yeri haline gelen Çelebibağı, Kasımbağı, Gölağzı ve Tekevler mahallelerinin sahillerinde yaklaşık 200 farklı kuş türü konaklıyor. Baharın gelişiyla birlikte, bölgeyi ziyaret eden flamingolar ve diğer göçmen kuşlar, sulak alanlarda etkileyici bir görsel şölen oluşturuyor.

SULAK ALANLARIN ÖNEMİ

Van Gölü kıyılarında görülen flamingolar, angutlar, balıkçılar ve yaban ördekleri gibi kuş türleri, bölgedeki ekosistem için büyük bir önem taşıdığı belirtiliyor. Uzmanlar, sulak alanların korunmasının kuş göçlerinin sürekliliği ve biyolojik çeşitliliğin sürmesi açısından kritik bir konu olduğunu vurguluyor.

Göl kenarına yüzmeye gelen İlyas İşler, “Çelebibağı’na yüzmeye geldik. Bu alanda flamingoları ve çeşitli kuş türlerini gördük. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü var. Böylesine kuş türlerini görmek çok güzel. Herkesi buraya yüzmeye ve kuş türlerini görmeye bekliyoruz” diyerek bölgenin güzelliklerine dikkat çekiyor.