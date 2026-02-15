Van İl Jandarma Kaçakçılıkla Mücadeleye Devam Ediyor

Van İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ile ilgili mücadelesini kesintisiz olarak sürdürüyor. Bu çerçevede, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı, Kapıköy Yol Kontrol Noktası’nda çeşitli faaliyetler yürüttü.

YETKİLİLER ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL’yi bulan 2 adet gümrük kaçağı halı ele geçirildi. Ele geçirilen halılar güvenli bir şekilde muhafaza altına alınırken, şüpheli E.Z. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.