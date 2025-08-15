Vanlı Müslüm, Gürses’e Benzemekte

MÜSLÜM TUNÇ’UN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Van’da TIR şoförlüğü yapan Müslüm Tunç, arabesk müziğinin unutulmaz sanatçılarından merhum Müslüm Gürses’e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. 38 yaşındaki Tunç, İpekyolu’na bağlı Kıratlı Mahallesi’nde yaşıyor ve 12 yıl önce hayata veda eden sanatçının tarzı ile görünümüne sahip oluşuyla çevresindekilerin ilgisini topluyor.

Gürses’in saç stili, giyimi, sesi ve yaşam şekliyle benzerlik taşıyan Tunç, bu sebepten altı ay önce ismini Saim’den Müslüm olarak değiştirdi. “Vanlı Müslüm” ve “Müslüm Baba” gibi lakaplarla anılan TIR şoförü, günlük yaşamında ve yolculuklarında Gürses’in şarkılarını dinleyip onlara eşlik ediyor.

Gittiği yerlerde yoğun ilgi gören Tunç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmiyor. Müslüm Gürses’in hatırasını yaşatmaya ve anılarını paylaşmaya özen gösteriyor.

Tunç, Gürses’e olan benzerliğinden ötürü adını “Müslüm” olarak değiştirdiğini belirtiyor. Merhum sanatçıyı çok sevdiğini ifade eden Tunç, “Küçüklüğümden beri benzerliğim vardı, yaş ilerledikçe benzerliği iyice arttı. Herkes bana onun ismiyle hitap ediyor. İsim değişikliğini bu nedenle yaptım. Müslüm Babayı çok seviyorum. Kendisi çok sevilen ve değerli bir sanatçıydı.” diyor.