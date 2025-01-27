Vanlı Öğretmenin Türküsü Sosyal Medyada Gündemde

ARZU ZORER ÜZAN’IN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Van’da 1984 yılında ilkokul çağında olan Arzu Zorer Üzan, TRT’nin ekrana getirdiği programda ‘Heybeller Bellerde’ adıyla bilinen Van türkülüsünü seslendirdi. Geçen 41 yılın ardından, Üzan’ın o dönemde gösterdiği performansı içeren video sosyal medya platformlarında büyük bir ilgi oluşturdu. Bu video, birçok kullanıcı tarafından paylaşılınca viral hale geldi.

ÜZAN’IN DUYGULARI VE GÖRÜŞLERİ

Bugün TEV İfakat Yavuz Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak çalışan Üzan, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışından da binlerce mesaj aldığını ifade ederek, “Görüntüler 1984 yılında ilkokul çağlarında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yapılan bir koro etkinliğiydi. Türkünün bestecisi Mehmet Kürşat. TRT ekranlarında Van şivesiyle söylediğim bir Van türküsüydü. Yıllar sonra çıkan bu videonun şimdilerde sıkça paylaşılıp bu kadar beğenilmesi beni çok mutlu etti” dedi.

VİDEONUN ETKİSİ VE SOSYAL MEDYADAKİ YANKILARI

Üzan, paylaşılan videonun kültürel bir akıma dönüştüğünü de belirtiyor. Yıllar önceki bu performans, günümüzde de hatırlanarak insanların ilgisini çekiyor ve birçok kişi bu önemli kültürel mirası yeniden keşfetmeye davet ediliyor.