“VAR İncelemesi Sonrası Hakem Yeterli Bulmadı”

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor karşılaştı. Bu mücadele, Samsun’da gerçekleşti ve ev sahibi takımın 23. dakikada Emre Kılınç’ın düşmesiyle penaltı talebi ortaya çıktı. Yapılan itirazların ardından VAR incelemesi devreye girdi ve maçın hakemi Direnç Tonusoğlu’na 27. dakikada izleme tavsiyesi geldi.

VAR İNCELEMESİ SONRASI

Müsabakanın seyrini değiştirecek olan bu gelişme, izleyicilerin dikkatini çekti. Hakemin VAR incelemesi sonrası alacağı karar, iki takımın da moral motivasyonu üzerinde etkili olabilecek. Maçın ilerleyen bölümlerinde bu durumun nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.