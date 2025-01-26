VAR Kararıyla İptal Edilen Gol Anı

İLGİ ÇEKEN ANLAR

Süper Lig’de bu hafta gerçekleşen Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmasında dikkat çekici bir olay meydana geldi. Maçın 21. haftasında Rizespor’la Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

GOL VE İPTAL SÜRECİ

19. dakikada Rizespor’un Ali Sowe ile bulduğu gol, heyecan yarattı. Ancak hakem, bayrak kaldırarak topun çizgiyi geçtiğini değerlendirip golü geçersiz saydı. Fakat, VAR incelemesi sonrasında gol verildi. Daha sonra santranın yapılmasına izin vermeyen hakem, incelemenin devam ettiğini belirtti ve bu sırada ofsayt tespit edildi.

TEKNİK HATA DETAYLARI

Yayıncı kuruluş beIN Sports, bu durumun arkasında teknik bir hata olduğunu ve golün bu nedenle verildiğini bildirdi.