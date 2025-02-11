Var Kayıtları YouTube’da Yayınlandı

VAR KAYITLARI PAYLAŞILDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 23. haftasında gerçekleştirilen bir karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabında sesli ve görüntülü olarak yayınladı. Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan mücadelenin 3. dakikasında, konuk ekip atağı sonrası hakem Mehmet Türkmen’e saha incelemesi önerildi. Pozisyonu izleyen Türkmen, ceza sahasına yapılan ortada bordo-mavili futbolcu Banza’nın Ruben Vezo’ya müdahalede bulunduğunu faul olarak değerlendirerek penaltı noktasını gösterdi.

MEHMET TÜRKMEN’İN VAR DİALOGLARI

Bu süreçteki VAR konuşmalarında, “Sana penaltı nedeniyle sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasına geri dön. Evet, bu bir temas noktası. Defans oyuncusunun bacağı ile topun arasında. Sana ağır çekimde gösteriyorum.” dedi. Mehmet Türkmen, “Evet, temas eden defans oyuncusunu görüyorum.” yanıtını verdi. VAR, “Ona tekme atıyor.” şeklinde bilgi verdi. Türkmen, “Tamam, topla kimin oynadığını görebilir miyim? Diğer açı daha iyi.” dedi. VAR, “Bak, bu sarı olanın dizi.” diye belirtti. Mehmet Türkmen, “Tamam gördüm, hücum oyuncusu topla oynuyor, defans oyuncusu vuruyor. Bunun için penaltı vereceğim. Kart yok.” ifadelerini kullandı. VAR, “Ve kart yok. Katılıyorum.” diyerek onayladı. Böylece Mehmet Türkmen, kararını penaltı olarak değiştirmiş oldu.

GALATASARAY – ADANA DEMİRSPOR MAÇI PELANTISI

Ayrıca, haftanın dikkat çeken bir diğer olayı ise Galatasaray ile Adana Demirspor maçı esnasında yaşanan ve maçın yarıda kalmasına neden olan penaltı pozisyonuydu. VAR kayıtlarında, bu pozisyona müdahale yapılmadığı için yer verilmedi. Ancak Hürriyet’in elde ettiği bilgilere göre, VAR’daki Danimarkalı hakem Jakob Sundberg, pozisyonu kısa bir süre inceledikten sonra hakem Oğuzhan Çakır’a, “Savunma oyuncusunun ayağı rakip oyuncunun ayağına temas ediyor, penaltı kararı doğru, devam.” diyerek kararını bildirdi.