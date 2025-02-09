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‘Vatan Millet Samatya’ Sonunda Okurla Buluştu

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YAZILMA SÜRECİ VE BEKLEYİŞ

Seray Şahiner’in, “Yazılmamış gibi yazmak istediğim için 15 yıl sürdü” ifadesiyle tanıttığı ‘Vatan Millet Samatya’, Doğan Kitap ile okuyucuya sunuldu. Kişisel yaşamında önemli bir yere sahip olan Samatya’da, Seray Şahiner ile buluşmamız gerçekleşti. 2009 yılında yazmaya başladığı bu eser için neden bu kadar uzun süre beklediğine dair düşüncelerini paylaştı.

KENT DÖNÜŞÜMÜ VE YAZIM KARARI

Şahiner, “2009’da bulvarlaşma ve kentin dönüşümüyle beraber içindeki ailelerin dönüşümü üzerine bir kitap yazmaya karar verdim” diyor. Kitabın ismi de belirliydi. “Oturup yazmaya başladım, ‘Vatan Millet Samatya’yı yazmaya başladığımda henüz ‘Hanımların Dikkatine’ çıkmamıştı ama bitmişti” şeklinde ekliyor. Yazım sürecinin, tahmin ettiğinden daha zorlu olduğunu anlamasıyla birlikte, bir yandan diğer eserlerini de yazdığını ifade ediyor. “Genelde her kitabı defalarca yazarım” diyor.

‘Vatan Millet Samatya’, araştırma süreciyle demlendiği için zaman aldı. Şahiner, “O arada ‘Antabus’u yazdım. Biraz daha demlensin” diyerek, kitabın gelişim sürecine dair detaylar veriyor. Bu sürecin kendisine nasıl katkı sağladığını ve yazımın neden bu kadar beklemeye ihtiyaç duyduğunu dikkatlice açıklıyor.

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