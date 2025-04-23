Vatandaşlar, Geceyi Parkta Geçiriyorlar

DEPREMDEN SONRA AÇIK ALANDA KALMA TERCİHİ

Megakentte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirginlik yaşayan bazı vatandaşlar, açık alanlarda kalmayı tercih ederek Esenyurt’taki Dr. Mimar Kadir Topbaş Parkı’na yöneldi. Burada bir araya gelen vatandaşlara, Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından sıcak çay ve çorba ikramı yapıldı.

TEDİRGİNLİK NEDENİYLE PARKLARA İNDİK

Esenyurt Belediyesi, parkta geceyi geçirecek olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara devam etti. Alana mobil ikram araçları da yönlendirildi. Parka gelen vatandaşlardan Sami Kantırcı, İstanbul’da ciddi bir deprem yaşandığını ifade ederek, “İstanbul’umuzda bir şey yok. Türkiye’mize ve İstanbul’umuza geçmiş olsun. Biz de tedirginlik nedeniyle parklara indik. Esenyurt Belediyesine teşekkür ederim, vatandaşların çay ve çorbasını dağıtıyor, vatandaşlarla ilgileniyor.” dedi. Parkta bekleyen diğer vatandaşlar ise belediyenin sağladığı hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

SPOR SALONUNDA GECELİK HİZMET

Gecelerini evde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar, Üsküdar’daki Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu’nu tercih etti. Burada, vatandaşların yerlere serdiği örtülerde oturup vakit geçirdiği ve çocukların alanda oyun oynadığı gözlemlendi.

OKUL VE KIZILAY’DAN DESTEK

Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi’nde bulunan Osman Zeki Üngör Ortaokulu da kapılarını vatandaşlara açtı. Küçükçekmece Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı psikolojik danışmanlar, okulun spor salonunda ailelerle bir araya gelerek destek sağladı. Küçükçekmece Kızılay Şube Başkanı Mehmet Fatih Kerimoğlu ise spor salonundaki vatandaşlara erzak, su ve battaniye dağıtımında bulunarak yardım etti. Ayrıca, geceyi Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’ndeki Fatih Camisi’nde geçiren vatandaşların evlerinden getirdikleri yastık ve örtülerle çocuklarını uyuttuğu görüldü.