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Vatikan, Papa Francis’in Tabutunu Açıkladı

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PAPA FRANCİS’İN VEFATI VE RİTÜELLER

88 yaşındaki Papa Francis, felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Vatikan, Papa’nın vefatının ardından kökeni yüzyıllar öncesine dayanan ritüelleri başlatmış durumda. Papa’nın naaşı, Vatikan’daki özel şapelinde açık tabutta sergilendi. Görsellerde, Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, Başpiskopos Diego Giovanni Ravelli ve Lubomir Welnitz’in, Papa’nın naaşına kutsal su serpme törenini gerçekleştirdiği görülüyor.

CENAZE TÖRENİ VE KARDİNALLERİN TOPLANTISI

Vatikan, cenaze törenini planlamak ve Papa’nın halefini seçmek için kardinallerin katılımıyla bir toplantı düzenliyor. Papa’nın naaşı, Aziz Petrus Bazilikası’na taşınarak halka açık bir biçimde sergilenecek.

PAPA FRANCİS’İN HAYATI VE VASİYETİ

Papa Francis, 12 yıllık papalık dönemi boyunca bir dizi sağlık sorunu ile mücadele etti. Ölümünden önceki vasiyetinde, Roma’daki Azize Büyük Meryem Bazilikası’nda sade bir mezar istemekteydi.

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