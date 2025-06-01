Ve Togg Hibrit Versiyonu Geliyor!

TOGG’UN YENİ MODELİ T10F’YE HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin yerli otomobil projesi TOGG, elektrikli otomobil pazarına ilk modeli T10X ile güçlü bir giriş yaptı. Şimdi ise dikkatler ikinci modeli T10F üzerinde yoğunlaşmış durumda. Fastback gövde yapısıyla öne çıkan T10F’in tamamen elektrikli versiyonunun 2025 veya 2026 yılında yollarda olması planlanıyor. Ancak bu model hakkında ortaya çıkan yeni iddialar, otomotiv sektöründe heyecan yaratıyor.

T10F İÇİN HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİ GELİYOR

Sektör kaynaklarına dayanan bilgilere göre TOGG, T10F’i yalnızca elektrikli versiyonuyla sınırlı tutmayacak. Markanın ayrıca hibrit motor seçeneği üzerinde de çalışmalar yaptığı ve bu yeni versiyonun piyasaya sürülmesi halinde Türkiye’deki içten yanmalı motor içeren otomobil kullanıcılarını TOGG markasına çekmeyi hedeflediği vurgulanıyor. TOGG’un bu stratejisi, elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti artırmasıyla birlikte, farklı müşteri ihtiyaçlarına hitap etme amacı güdüyor.