Veliler Dikkat… Okul Servisleri Değişti

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemede, yönetmeliğin temelini oluşturan kanun ve kararnamelere eklemeler yapıldı.

OKUL KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Okul tanımı genişletilerek kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin de kapsama alınması sağlandı. Öğrenci tanımına yapılan eklentilerle birlikte, okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki resmi ve özel kurumlar da dahil edildi.

KAMERASIZ ARAÇLAR KAYIT YAPTIRMAYACAK

Önemli değişikliklerden biri, okul servis araçlarına kamera zorunluluğunun getirilmesi. Araçlarda, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış ve teknik şartlara uygun iç ve dış kameralar ile kayıt cihazı bulundurulması zorunlu hale geldi.

FİYAT TARİFESİNDE YENİ HÜKÜMLER

Fiyat tarifelerine ilişkin yeni düzenlemeye göre, büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri esas alınacak. Ayrıca, birlikte taşıma hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerin, en az üçte bir oranında araçlarını kendi adlarına tescil ettirmesi zorunlu duruma geldi.

SÜRÜCÜLERE YENİ FIRSATLAR

Servis şoförlerinin belgeleriyle ilgili düzenlemede de kolaylıklar sağlandı. D sınıfı sürücü belgesine sahip olanların B sınıfında geçirdiği sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olanların ise en fazla 3 yılı gerekli süreden sayılacak. Yapılan tüm düzenlemeler, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.