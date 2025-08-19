Veliler Dikkat… Önemli Değişiklikler Var

DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, resmi gazete aracılığıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenlemeyle, yönetmeliğin dayanağını oluşturan bazı kanun ve kararnamelere yeni eklemeler yapıldı.

OKUL TANIMI GÜNCELLENDİ

Yönetmelikte okul tanımı genişletilerek kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri de kapsama eklendi. Ayrıca, öğrenci tanımına da yeni eklentiler yapıldı ve bu tanım, okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki resmi ve özel kurumları da içeriyor.

KAMERANIN ZORUNLULUĞU

Bu düzenlemenin dikkat çeken bir diğer önemli değişikliği, okul servis araçlarına kamera zorunluluğu getirilmesi oldu. Araçlarda, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, teknik şartlara uygun iç ve dış kameralara sahip kayıt cihazları bulundurulacak.

Fiyat tarifeleri için de yeni düzenlemeler yapıldı. Büyükşehirlerde 5216 sayılı Kanun, diğer illerde ise 5393 sayılı Kanun hükümleri esas alınacak. Ayrıca, birlikte taşıma hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerin, araçlarının en az üçte birini kendi adlarına tescil ettirmesi zorunlu hale getirildi.

SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Servis şoförlerine yönelik düzenlemeyle, sürücü belgeleri konusuna kolaylık sağlandı. D sınıfı ehliyete sahip olanların B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı ehliyete sahip olanların ise en fazla 3 yılı gerekli süreden sayılacak. Bu düzenleme, yönetmelik olarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.