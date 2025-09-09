Venezuela, ABD’yi Uyuşturucu Suçladı

DELCEY RODRIGUEZ’İN AÇIKLAMALARI

Devlet televizyonu VTV’de basın toplantısı gerçekleştiren Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD’nin Venezuela’yı uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlamasına sert bir biçimde yanıt verdi. Rodriguez, “ABD, bu sorunu kendi içinde çözmeli. Buraya gemi göndermekten çok daha kolay olur” dedi ve uyuşturucu ticaretinin esas merkezinin ABD olduğunu savundu.

KOKAİNİN PASİFİK ROTASI

Rodriguez, Kolombiya’da üretilen kokainin %87’sinin Pasifik rotası aracılığıyla taşındığını ifade etti. “ABD gerçekten kokaini engellemek isteseydi, gemileri orada olmalıydı. GPS konumlarını yanlış kullanıyorlar, rotalarını değiştirip Pasifik’e gitmeliler yoksa kokain ABD’ye ulaşır” şeklinde konuştu.

ABD’NİN ASKERİ VARLIĞI VE YENİ REJİM HEDEFLERİ

Rodriguez, ABD’nin Karayipler’deki askeri varlığını “çılgınlık ve tehlikeli bir gösteri” olarak tanımladı ve bu adımların rejim değişikliği hedefi güttüğünü öne sürdü. “Bu konuda çok fazla ikiyüzlülük ve siyasi araçsallaştırma var” diyerek Washington’un Venezuela’ya yönelik politikalarını eleştirdi.

Rodriguez, ABD’nin Venezuela’yı uyuşturucu ticaretiyle suçlamasının ardında, ülkenin petrol, gaz ve altın gibi doğal kaynaklarını kontrol altına alma niyetinin olduğunu iddia etti. “Bu tamamen bir aldatmaca” diyerek uluslararası kamuoyuna önemli bir çağrıda bulundu.