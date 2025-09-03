Venezuela: Trump’ın Yapay Zeka Videosu Olabilir

DİPLOMATİK GERİLİMİN NEDENİ

Venezuela ile ABD arasında artan diplomatik gerilim, bu kez yayımlanan bir video ile daha da tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve Venezuela açıklarında uyuşturucu yüklü bir gemiye yönelik bir saldırıyı gösterdiği iddia edilen video, Venezuela hükümeti tarafından “gerçek dışı” olarak değerlendirildi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın açıklamalarında, söz konusu videonun yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceği dile getirildi. “Görünüşe göre Marco Rubio, başkanına yalan söylemeye devam ediyor. Onu çıkmaz bir sokağa sürükledikten sonra şimdi de ‘kanıt’ olarak bir yapay zeka videosu sunuyor. Peki Gemini bu video hakkında ne diyor? Paylaşılan görüntünün yapay zeka ile oluşturulmuş olması çok muhtemel” diyerek durumu eleştirdi.

VİDEONUN ANALİZİ

Nanez, videodaki unsurların yapay zeka ile üretildiğini düşündüren birçok işaret olduğunu belirtti. “Videoda saldırıya uğrayan bir gemi patlıyor, fakat bu patlama gerçekçi bir sahnelendirme değil, tam tersine basitleştirilmiş, neredeyse çizgi film tarzı bir animasyon gibi görünüyor. Görüntüde hareket bozuklukları ve detay eksiklikleri var. Özellikle su, oldukça stilize edilmiş ve doğal olmayan bir görünüm sergiliyor” şeklinde ifadeler kullandı. Video üzerindeki bu eleştirilerin yanı sıra Rubio’nun sosyal medya paylaşımına da tepki gösteren Nanez, “Yeter artık Marco Rubio, savaşı körüklemeyi ve Başkan Donald Trump’ın ellerini kana bulamaya çalışmayı bırak. Venezuela bir tehdit değildir” dedi.

SALDIRIYA DAİR AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Karayipler’in güneyinde, Venezuela’dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir gemiye düzenlediği saldırı hakkında bilgi vererek 11 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Trump, sosyal medya üzerinden, Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının söz konusu gemiye yönelik gerçekleştirdiği bu saldırının detaylarını aktardı. Saldırının, Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesine karşı yapıldığını vurgulayan Trump, ABD kuvvetlerinin bu operasyonda herhangi bir zarar görmediğini de kaydetti. Ayrıca, Beyaz Saray’daki basın toplantısında “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela’dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik” şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise sosyal medya üzerinden, “Başkan’ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler’de ölümcül saldırı düzenledi” diye belirtti.