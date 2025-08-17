Veres Rivne, Shakhtar’ı 2-0’la yendi

UKRAYNA PREMIER LİG’DE ŞAKHTAR ZAFERİ

Ukrayna Premier Lig’in 3. hafta mücadelesinde Veres Rivne ile Shakhtar Donetsk, Avanhard Stadyumu’nda buluştu. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, bu karşılaşmayı 2-0’lık bir skorla sona erdirdi.

ŞAKHTAR’IN GOLLERİ

Shakhtar Donetsk, galibiyeti Yukhym Konoplia’nın 45+1. dakikada attığı golle elde etti. İkinci gol ise 62. dakikada Vinicius Tobias’tan geldi. Bu goller, konuk ekibin üç puanı almasını sağladı.

PONT LİGİNDEKİ DURUM

Bu zaferin ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7’ye yükseltti. Diğer yandan Veres Rivne, puansız kalarak 0 puanda kaldı.

SIRADAKİ MÜSABAKALAR

Ukrayna Premier Lig’in gelecek haftasında Shakhtar Donetsk, Oleksandria’yı ağırlayacak. Veres Rivne ise LNZ Cherkasy deplasmanına gidecek. Ayrıca, Donetsk temsilcisi, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü evinde İsviçre takımı Servette ile karşılaşacak.