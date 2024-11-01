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Ekonomi

Vergi Borcu Olanlar Bugün Açıklanacak

vergi-borcu-olanlar-bugun-aciklanacak

VERGİ BORCU OLAN MÜKELLEFLER AÇIKLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete kesinleşen vergi borcu ve cezası bulunan 36 bin 806 mükellefin bugün duyurulacağını aktardı. Bakan Şimşek, bu mükelleflerin 30 bin 696’sının borcunun tahsil kabiliyetinin olmadığını ifade etti. Vadesi geçmiş ödenmemiş vergi ve cezaların toplamının 914,9 milyar lira olduğunu belirten Şimşek, “Tahsil kabiliyeti bulunmayan alacak tutarı da 812,8 milyar lira, bu alacakların yüzde 88,8’inin tahsilat imkanı bulunmuyor.” şeklinde konuştu.

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