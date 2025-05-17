Vergi Denetiminde Dijital Dönem Başlıyor

DİJİTALLEŞME DÖNEMİ BAŞLATILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi uygulamalarında dijitalleşme döneminin bakanlık olarak başlatıldığını ifade etti. Bu amaca yönelik gerekli mevzuat düzenlemelerinin de yapıldığını belirten Şimşek, “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde bakanlığımız tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarının kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenleme sayesinde kamusal denetim süreçlerinin köklü ve dijital bir dönüşüm geçirmesi hedefleniyor.” dedi.

VERGİ İNCELEME SÜREÇLERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINIYOR

Şimşek, defter ve belgelerin ibraz edilmesi, tutanakların düzenlenmesi ve görüşme sağlanması gibi vergi incelemelerine ait işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak üzere gerekli sistemlerin oluşturulduğunu aktardı. “Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak.” şeklinde konuştu.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Dönüşüm sürecinin devam edeceğinin altını çizen Şimşek, bu düzenlemelerin izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri ve gönüllü uyum gibi birçok kamusal hizmeti kapsayan dönüşümün ilk adımı olduğunu açıkladı. Mükellef ile bakanlık personelinin fiziksel olarak daha fazla bir araya geldiğine dikkat çeken Şimşek, “Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek.” değerlendirmesinde bulundu.

MÜKELLEFLER İÇİN MALİYETLER DÜŞÜYOR

Şimşek, temel amacın mükellefler için denetim maliyetlerini azaltmak ve her kesimden iş çevresine kamusal hizmetlerin sunumu noktasında kolaylık sağlamak olduğunu dile getirdi. “Elektronik süreçler mükelleflerin işlerini kolaylaştırıyor. Vergi idaresiyle ilgili işler elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesiyle beraber mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlıyor. Bakanlığımızın almış olduğu diğer inisiyatiflerde olduğu gibi vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında da tasarruf gayesi bulunuyor.” diye ekledi. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım ve iletişim masrafları gibi birçok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor.