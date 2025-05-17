Vergi Denetiminde Dijitalleşme Başlıyor

DİJİTALLEŞME DÖNEMİ BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığın vergi uygulamalarında dijitalleşme dönemine adım attığını duyurdu. Bu kapsamda gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapıldığını vurgulayan Şimşek, “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde bakanlığımız tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarının kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenleme sayesinde kamusal denetim süreçlerinin köklü ve dijital bir dönüşüm geçirmesi hedefleniyor.” dedi.

İNCELEME SÜREÇLERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINIYOR

Şimşek, defter ve belgelerin ibrazı, tutanakların düzenlenmesi ve görüşmelerin sağlanması gibi vergi incelemelerine ilişkin işlemlerin artık elektronik ortamda yürütüleceğini belirtti. Şimşek, “Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak.” şeklinde konuştu.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ DEVAM EDECEK

Dönüşüm sürecinin devam edeceğini dile getiren Şimşek, bu düzenlemelerin, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri ve gönüllü uyum gibi pek çok kamusal hizmeti kapsayan dönüşümün ilk adımı olduğunu ifade etti. Şimşek, bu tür hizmetlerin genellikle mükellef ile bakanlık personelinin fiziksel olarak bir araya geldiği durumlar olduğunu hatırlatarak, “Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek.” değerlendirmesinde bulundu.

MÜFELLEFLER İÇİN MALİYET AZALACAK

Şimşek, temel amacın mükellefler için denetim maliyetlerini azaltmak ve her kesimden iş çevresine kamusal hizmetlerin sunumunu kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Bu bağlamda, “Elektronik süreçler mükelleflerin işlerini kolaylaştırıyor. Vergi idaresiyle ilgili işlerin elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesiyle mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlanıyor. Bakanlığımızın almış olduğu diğer inisiyatiflerde olduğu gibi vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında da tasarruf gayesi bulunuyor. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım, iletişim masrafları başta olmak üzere kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.