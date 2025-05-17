Vergi Denetiminde Dijitalleşme Dönemi Başladı

DİJİTALLEŞME DÖNEMİNİN BAŞLANGICI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık olarak vergi uygulamalarında dijitalleşme dönemini başlattıklarını bildirdi. Bu kapsamda gerekli mevzuat düzenlemelerinin de yapıldığını aktaran Şimşek, “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde bakanlığımız tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarının kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenleme sayesinde kamusal denetim süreçlerinin köklü ve dijital bir dönüşüm geçirmesi hedefleniyor.” şeklinde konuştu.

ELEKTRONİK İŞLEMLERİN DEVRİ

Şimşek, defter ve belgelerin ibrazı, tutanakların düzenlenmesi gibi vergi incelemesine dair işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından gerekli sistemlerin oluşturulduğunu belirtti. “Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak.” dedi.

DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE KAMUSAL HİZMETLER

Dönüşüm sürecinin devam edeceğini ifade eden Şimşek, bu düzenlemelerin izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri ve gönüllü uyum gibi birçok kamusal hizmeti kapsayacak dönüşümün ilk adımı olduğunu duyurdu. Bu tarz kamusal hizmetlerde daha fazla mükellef ile bakanlık personelinin fiziksel olarak bir araya geldiğini hatırlatan Şimşek, “Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek.” değerlendirmesinde bulundu.

MALİYETLERİN AZALTILMASI VE KOLAYLAŞTIRMA

Bakan Şimşek, temel amacın mükellefler için denetim maliyetlerini azaltmak ve her kesimden iş çevresine kamusal hizmetlerin sunumu noktasında kolaylık sağlamak olduğunu ifade etti. Şunları ekledi: “Elektronik süreçler mükelleflerin işlerini kolaylaştırıyor. Vergi idaresiyle ilgili işlerin elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesiyle beraber mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlanıyor. Bakanlığımızın almış olduğu diğer inisiyatiflerde olduğu gibi vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında da tasarruf gayesi bulunuyor. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım, iletişim masrafları başta olmak üzere kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor.”