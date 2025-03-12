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Vergi Konusunda Tüm Seçenekler Masada

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KÜRESEL TİCARET SAVAŞI HIZ KAZANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden sonra küresel ticaret savaşı hızlanıyor. ABD’nin Kanada, Meksika ve İngiltere’ye çelik ile alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25’lik gümrük vergileri dünya üzerinde geniş yankı buluyor.

İNGİLTERE’DEN CEVAP GELDİ

Kanada ve Çin’den gelen karşı hamlelerin ardından, İngiltere de duruma yanıt veriyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, haftalık ‘Başbakana Sorular Oturumu’nda, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik uyguladığı gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgi verdi. Starmer, “Müzakere ediyoruz ancak tüm seçenekler masada” ifadesini kullanarak, hükümetin bu konuda ileriye dönük pragmatik bir yaklaşım benimseyeceğini belirtti. Başarılı olmaları durumunda, gümrük vergilerini kapsayan bir ekonomik anlaşmayı ABD ile müzakere ettiklerini fakat her durumda tüm seçenekleri değerlendireceklerini vurguladı.

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