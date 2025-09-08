Vergi Toplamayı Artıracak 8 Karar

VERGİ TOPLAMA SÜRECİNDE YENİ ADIMLAR

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde vergilemede adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çeşitli yeni kararlar alındı. Kayıt dışı ile mücadele ve daha etkin vergi toplanması için stratejiler belirlendi. Yapay zeka kullanılarak vergi tahsilatının verimliliği artırılacak ve zenginlerin harcamalarına odaklanılacak.

VERGİ POLİTİKALARINDA YENİ HEDEFLER

OVP’nin Resmi Gazete’de yayımlanan metnine göre, vergi toplamaya yönelik belirlenen kararlar şu şekilde sıralandı:

1- Vergi politikaları, sürdürülebilir ve adil bir yapı temeli doğrultusunda, öngörülebilirlik ve etkinlik ilkelerine göre uygulanacak.

2- Vergi sistemi, gelir dağılımını olumlu yönde etkileyen ve yatırım ortamını güçlendiren bir araç olarak işlev görecek.

3- Vergi politikalarında, büyüme ve sosyal adalet ekseninde yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabet ortamını destekleyen gelir politikalarına öncelik verilecek.

4- Dolaylı vergilerin bütçe içindeki etkisi tekrar gözden geçirilecek ve kayıt dışı ekonomiye karşı alınacak tedbirlerle doğrudan vergi gelirlerinin bütçe içindeki payı artırılacak.

5- Kamu mali yönetiminde, sürdürülebilir gelir kaynaklarının geliştirilmesi için vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun artırılması için çalışmalar devam edecek.

6- Vergi harcamaları detaylı bir şekilde analiz edilecek, etkisiz olan istisna, muafiyet ve indirimler gözden geçirilecek.

7- Vergilerin tam ve zamanında ödenmesini etkileyen mükellef davranışları incelenecek; vergiye uyum sorunları üzerinde çalışılarak uyum düzeyini artırmaya yardımcı olacak stratejiler geliştirilecek.

8- Vergi istatistikleri ve bu konudaki raporların daha kapsamlı bir şekilde yayımlanması sağlanacak.