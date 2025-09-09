Vergi Toplamayı Artıracak 8 Yeni Karar

ORTA VADELİ PROGRAM’DA VERGİ HUKUKU ADALJETİ ARTIRILACAK

Orta Vadeli Program’da (OVP) vergilemede adalet ve etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirler alındığı açıklandı. Bu kapsamda, vergi toplamaya yönelik daha etkili yöntemlerin yanı sıra kayıt dışıyla mücadele için atılacak adımlar da sıralandı. Yapay zeka teknolojisinin vergilerin tahsilat verimliliğini artırmak için kullanılacağı ve kayıt dışı gelirlerin özellikle zenginlerin harcamalarına odaklanarak ele alınacağı belirtildi.

VERGİ POLİTİKALARINDA YENİ ADIMLAR

OVP’nin Resmi Gazete’de yayımlanan metninde, vergi toplanmasına dair alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

1. Vergi politikaları, sürdürülebilir ve adil bir yapı temeli üzerinde öngörülebilirlik ve etkinlik ilkelerine uygun şekilde uygulanacak.

2. Vergi sistemi, gelir dağılımını iyileştiren ve yatırım ortamını güçlendiren bir mekanizma olarak kullanılacak.

3. Vergi politikaları, büyüme ve sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve rekabet gücünü destekleyecek gelir politikalarına öncelik verecek.

4. Dolaylı vergilerin bütçe içindeki ağırlığı gözden geçirilecek ve kayıt dışı ekonomi ile ilgili tedbirlerle doğrudan vergi gelirlerinin bütçedeki payının artırılması hedeflenecek.

5. Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir gelir kaynaklarını artırmak için vergi tabanı genişletilecek ve vergiye gönüllü uyumun artırılması için çalışmalar yürütülecek.

VERGİ HARCMALARI ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER

6. Vergi harcamaları incelenecek, etkin olmayan muafiyetler, istisnalar ve indirimlerle ilgili düzenlemeler yapılacak.

7. Vergilerin tam ve zamanında ödenmesini etkileyen mükellef davranışları ve vergiye uyum sorunları analiz edilecek ve uyum düzeyini artırmak için stratejiler geliştirilecek.

8. Vergi istatistikleri ve bu alandaki raporlar daha kapsamlı bir şekilde yayımlanacak.