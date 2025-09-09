Vergi Toplamayı Artıracak 8 Yeni Karar

VERGİ POLİTİKALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Orta Vadeli Program’da (OVP) vergilemede adaletin ve etkinliğin artırılması için yeni kararlar alındı. Daha verimli bir vergi toplama süreci ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele için çeşitli adımlar belirlendi. Vergi tahsilatını optimize etmek amacıyla yapay zekadan faydalanılacağı ve zengin bireylerin harcamalarına odaklanılacağı ifade edildi.

VERGİ TOPLANMA SÜRECİNDE YAPILACAK ADIMLAR

OVP’nin Resmi Gazete’de yayımlanan metninde vergi toplanmasında alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

1. Vergi politikaları, sürdürülebilir ve adil bir yapı temeli altında öngörülebilirlik ve etkinlik doğrultusunda uygulanacak.

2. Vergi sistemi, gelir dağılımını iyileştirirken yatırım ortamını güçlendiren bir araç olarak değerlendirilecek.

3. Vergi politikalarında, büyüme ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı ve rekabeti destekleyen gelir politikalarına öncelik verilecek.

4. Dolaylı vergilerin bütçe içerisindeki payı gözden geçirilerek, kayıt dışı ekonomiye karşı alınacak tedbirlerle doğrudan vergi gelirlerinin payı artırılacak.

5. Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir gelir kaynaklarının artırılması amacıyla vergi tabanının genişletilmesi ve vergilemede gönüllü uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

6. Vergi harcamaları incelenecek ve etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler üzerine düzenlemeler gerçekleştirilecek.

7. Vergilerin tam ve zamanında ödenmesini etkileyen mükellef davranışları ile vergiye uyum sorunları analiz edilerek uyum düzeyini artıracak stratejiler geliştirilecek.

8. Vergi istatistikleri ve ilgili raporların daha kapsamlı bir biçimde yayımlanması sağlanacak.