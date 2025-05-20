Gündem

Vestel, 2 BİN çalışanı işten çıkaracak

vestel-2-bin-calisani-isten-cikaracak

ZORLU HOLDİNG ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Zorlu Holding, şu sıralar zor günler yaşıyor. toplamda 4.9 milyar dolarlık bir borç yüküyle dikkat çeken Zorlu Holding, yatırımcıların kaygılarını azaltmak amacıyla bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, büyük bir işten çıkarma harekâtı başladı.

VESTEL İKİ BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

Holdingin bünyesinde yer alan Vestel Elektronik, çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 2 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada, “İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için” diye belirtti. Yüngül, Vestel’deki işten çıkarmaların üretim kapasitesini olumsuz etkilemeyeceğini, aksine artıracağını ifade etti. Ayrıca, borcun FAVÖK’e oranında üç çarpanın sürdürülebilir göründüğünü dile getirdi.

ABD PAZARINA YÖNELMENİN HEDEFİ

Yüngül, ihracat konusunda kuvvetli bir grup olduklarını ve verimlilikle daha iyi olacaklarını belirterek, “Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında” dedi. Yatırımlar üzerine de açıklama yapan Yüngül, “Şu an ABD’den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD’ye çevirdik, Eylül’de güzel haberler alacağız” sözlerini ekledi.

ÖNEMLİ

Flaş

Bayram İkramiyesi 14 Bin 636 TL

Toplu iş sözleşmesi sonunda imzalandı ve bayram ikramiyesi için net rakam açıklandı. Detaylar daha sonra paylaşılacak.
Flaş

Yunanistan’a Turizmde Artış Yaşandı!

Yunan adalarına girişteki vize ücreti yüzde 42 artarken, Türk turistler yine de bu destinasyonları tercih etmeye devam ediyor. Çeşme'de kuyruklar dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.