Vestel, 2 BİN çalışanı işten çıkaracak

ZORLU HOLDİNG ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Zorlu Holding, şu sıralar zor günler yaşıyor. toplamda 4.9 milyar dolarlık bir borç yüküyle dikkat çeken Zorlu Holding, yatırımcıların kaygılarını azaltmak amacıyla bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, büyük bir işten çıkarma harekâtı başladı.

VESTEL İKİ BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

Holdingin bünyesinde yer alan Vestel Elektronik, çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 2 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada, “İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için” diye belirtti. Yüngül, Vestel’deki işten çıkarmaların üretim kapasitesini olumsuz etkilemeyeceğini, aksine artıracağını ifade etti. Ayrıca, borcun FAVÖK’e oranında üç çarpanın sürdürülebilir göründüğünü dile getirdi.

ABD PAZARINA YÖNELMENİN HEDEFİ

Yüngül, ihracat konusunda kuvvetli bir grup olduklarını ve verimlilikle daha iyi olacaklarını belirterek, “Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında” dedi. Yatırımlar üzerine de açıklama yapan Yüngül, “Şu an ABD’den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD’ye çevirdik, Eylül’de güzel haberler alacağız” sözlerini ekledi.