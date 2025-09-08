Vg H. Misafirleri Ağırlıyor

MANZARALARIN GÖZ AÇICI GÜZELLİĞİ

Van Gölü sahillerinde yer alan Erciş ilçesindeki Çelebibağı Mahallesi, seyre doyulmaz manzaralarıyla dikkat çekiyor. Her yıl göçmen kuşların uğrak yeri haline gelen bu bölge, Çelebibağı, Kasımbağı, Gölağzı ve Tekevler mahallelerinin sahillerinde yaklaşık 200 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Baharın gelmesiyle birlikte sulak alanlarda, flamingolar başta olmak üzere pek çok göçmen kuş, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

SULAK ALANLARIN KORUNMA SININ ÖNEMİ

Van Gölü kıyılarında görülen flamingo, angut, balıkçıl ve yaban ördeği gibi kuş türlerinin bölgedeki ekosistem için hayati önem taşıdığını belirten uzmanlar, sulak alanların korunması gerektiğini vurguluyor. Bu alanların korunması, hem kuş göçlerinin sürekliliği hem de biyolojik çeşitliliğin devamı açısından kritik bir konu haline geliyor.

KUŞ GÖRÜNTÜLERİ İLE DOLU BİR ZİYARET

Göl kenarına yüzmeye gelen İlyas İşler, “Çelebibağı’na yüzmeye geldik. Bu alanda flamingoları ve çeşitli kuş türlerini gördük. Şu an gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü var. Böylesine kuş türlerini görmek çok güzel. Herkesi buraya yüzmeye ve kuş türlerini görmeye bekliyoruz” diyor.