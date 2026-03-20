Victor Osimhen’in Sakatlık Süreci Ve Maç Takvimi Açıklandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynadığı rövanş maçında sahadan 4-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte toplamda 4-1 geride kalan sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya veda etti. Maçın 7. dakikasında Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Konate ile girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray, Osimhen’in durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı. “Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.”

KAÇ HAFTA YETERSİZ KALACAK?

Osimhen’in sahalardan ne kadar uzak kalacağı konusunda bilgiler alındı. Sabah’ta yer alan habere göre, Osimhen, ertelenen Göztepe karşılaşması da dahil olmak üzere ligdeki 3-4 maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, golcü oyuncu Türkiye Kupası’nda da bir karşılaşmaya katılamayacak.