Victor Osimhen’in Sakatlık Süreci Ve Maç Takvimi Açıklandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynadığı rövanş maçında sahadan 4-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte toplamda 4-1 geride kalan sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya veda etti. Maçın 7. dakikasında Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, Konate ile girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray, Osimhen’in durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı. “Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.”

KAÇ HAFTA YETERSİZ KALACAK?

Osimhen’in sahalardan ne kadar uzak kalacağı konusunda bilgiler alındı. Sabah’ta yer alan habere göre, Osimhen, ertelenen Göztepe karşılaşması da dahil olmak üzere ligdeki 3-4 maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, golcü oyuncu Türkiye Kupası’nda da bir karşılaşmaya katılamayacak.

Gündem

İncirlik Hava Üssü’nde Siren İddiaları Yalanlandı

Savunma Bakanlığı, İncirlik'te siren sesleriyle ilgili söylentilerin asılsız olduğunu ve bölgede herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını duyurdu.
Gündem

Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılışı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışında, bu önemli tesisi annesinin adını taşıdığı için gururla karşıladığını belirtti.
Gündem

36 İlaç Geri Ödeme Listesine Dahil Edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu, hemofili, kan ürünleri ve alerji aşılarının da bulunduğu 36 yeni ilacı geri ödeme listesine ekledi.
Gündem

İstanbul’da Genç Futbolcu Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

İstanbul'da rapçi Canbay'ın aracına yapılan silahlı saldırıda genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti; sosyal medya fenomeni Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.
Gündem

Esendere Sınır Kapısı Bayramda Sakin Günler Geçiriyor

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerginlik ile uygulanan yasaklar, Yüksekova'daki Esendere Gümrük Kapısı'nda Ramazan Bayramı'nda sakin bir atmosferin oluşmasına yol açtı.