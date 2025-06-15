victor-osimhen-teklifleri-reddetti

VİCTOR OSIMHEN’İN GALATASARAY İLE DEVAMI

Bu yıl Trendyol Süper Lig’e damga vuran Victor Osimhen, Galatasaray ile sözleşmeye devam ediyor. Peki, yüzyılın transfer süreci nasıl gerçekleşti? Bilindiği üzere, mevcut süreçte Galatasaray’ı aşan tek teklif Al Hilal’den geldi. Al Hilal, Napoli’ye 70 + 5 milyon euro ve Victor Osimhen’e yıllık 45 milyon euro önerisi sunmuştu. Bu teklifin ardından pek çok kaynak, Osimhen’in Al Hilal ile anlaştığını ve yakın bir tarihte sağlık kontrolünden geçerek sözleşmeye imza atacağını duyurdu.

PARA DEĞİL, KARIYER HEDEFİ

Fakat Osimhen, bu teklifi beklenmedik bir şekilde reddetti. Victor Osimhen’in yakın arkadaşı, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sorunun para olmadığını vurgulayarak “Osimhen, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor” ifadelerini kullandı. Bu durum, Osimhen’in Galatasaray ile olan bağlantısını güçlendiriyor ve kariyer hedefleri açısından Avrupa liglerini tercih ettiğini gösteriyor.