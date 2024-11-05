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“Victorious Mega Yat Haliç’e Giriş Yaptı”

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VİCTORIOUS MEGA YATI HALİÇ’E GİRİŞ YAPTI

Türkiye’de üretilen en büyük mega yat olma unvanına sahip Victorious, Haliç’e ulaştı. 85 metre uzunluğundaki ve 125 milyon Euro değeri olan bu ultra lüks yatın, Haliç’teki köprülerden geçiş anları havadan görüntülendi. Göz alıcı tasarımı ile dikkat çeken Victorious, gece saatlerinde Haliç’e giriş yaptı.

KÖPRÜLER TRAFİĞE KAPATILDI

Dev yatın Haliç’e girebilmesi için Galata Köprüsü, Haliç Metro Köprüsü ve Unkapanı Köprüsü, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Geçiş süreci yaklaşık 1 saat sürdü ve lüks mega yat, bu süre boyunca düşük hızlarda ilerledi. Gece saatlerinde Haliç’e giren yatın havadan çekilen görüntüleri, boyutunu gözler önüne serdi.

Işıklandırması ve tasarımı ile dikkat çeken Victorious, görenlerin ilgisini çekiyor. 125 milyon Euro değerindeki mega yat, The International Yacht & Aviation Awards’ta ‘En İyi Motor Yat’ ödülünü alarak alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden birine sahip oluyor.

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