“Vietnam’da Pilotlar Kayıp: Uçak Düştü”

DÜŞEN UÇAĞIN AÇIKLAMASI

Vietnam Savunma Bakanlığı, Binh Dinh eyaletinin merkezinde Rus yapımı Yak-130 hafif savaş eğitim uçağının düştüğünü duyurdu. Uçak düştüğü sırada paraşütle atlayan iki hava kuvvetleri pilotunun kayıp olduğu ifade ediliyor. Kazanın, pilotların zorlu hava koşullarında iniş yapmaya çalışırken gerçekleştiği bildirildi. Bakanlık, “İniş takımları serbest bırakılamadı ve pilotlar tarafından alınan acil durum önlemleri başarılı olamadı” şeklinde bir açıklamada bulundu.

ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bakanlık, hava kuvvetlerinin hem havada hem de karada arama-kurtarma faaliyetlerini koordine ettiğini vurguladı. Bu tür bir olay, ulusal güvenlik açısından önem taşıyor ve Vietnam’ın hava kuvvetlerini güçlendirmesi gerektiğini gösteriyor.

RUSYA BAĞIMLILIĞI VE STRATEJİK ÇEŞİTLENDİRME

Askeri ürünler konusunda büyük ölçüde Rusya’ya bağımlı olan Vietnam, ekipman ve silah tedarikçilerini çeşitlendirme çabası içinde. Bu durum, ülkenin askeri kapasitesini artırma adına yaptığı stratejik hamlelerin bir parçasını oluşturuyor.