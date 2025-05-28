Vincenzo Montella, Çağrılmayan Futbolcuları Açıkladı

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇLARINI DEĞERLENDİRİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bu maçların ehemmiyetine dikkat çeken Montella, “Son yıllarda A Millî Takım daha çekici bir hale geldi. Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yapılan seçimlerin mantıklı bir çerçevede gerçekleştirildiğini belirtirken, “Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor. Dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor.” dedi.

KADRODA NEDEN BAZI İSİMLER YER ALMIYOR?

Kadroda yer almayan futbolcularla ilgili gelen sorulara da cevap veren Montella, “Sezon sonuna geldik, bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot Eylül ayında başlayacak. Kadroya genç oyuncular ekledik, onları görmek istedik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Mert Günok’un yeterince dinlenemediğini belirten Montella, “Onları korumak istedim. Emirhan Topçu da bir süre oynayamadı, onu da riske atmak istemedim. Aral Şimşir’in de aynı konu geçerli. Doktorlarla değerlendirdik ve riskli bir dönem olabileceğini, sakatlanabileceğini düşündük. Bu yüzden kadroda almadık.” ifadeleriyle oyuncuların durumunu açıkladı.

FORVET SEÇİMLERİNE YENİ AÇIKLAMALAR

Forvet seçimleri hakkında gelen soruları yanıtlayan Montella, “Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Milli Takım’da da belirli dengeler var.” dedi. Pivot forvet kavramına da değinen Montella, “Forvet oyuncusu konusunda neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncudum.” şeklinde konuştu.

FERDİ KADIOĞLU’NUN SAĞLIK DURUMU

Ayrıca, sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun durumu hakkında bilgi veren Montella, “Ferdi Kadıoğlu için üzgünüz, kendisi de üzgün. Sürekli iletişim halindeyiz. Sakatlık süresi beklentilerin aksine uzun sürdü. Umarım yakın bir sürede çalışmalara başlar ve sonra bizimle olur.” şeklinde açıklamada bulundu.