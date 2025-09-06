Vincenzo Montella’dan İspanya Analizi

A MİLLİ TAKIM’DAN İSPANYA MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci karşılaşmasında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek. Maç, Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak. Bu önemli müsabaka öncesinde A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

İSPANYA’NIN GÜCÜ VE YETENEKLERİ

İspanya’nın oyuncusu Lamine Yamal hakkında yorum yapan Montella, “Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal’dan oluşmuyor” ifadelerini kullandı. İspanyol ekibi hakkında daha fazla bilgi veren deneyimli teknik adam, “İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!” dedi.

CARVAJAL VE RODRİ’NİN DURUMU

Montella, İspanya’nın önemli oyuncuları Dani Carvajal ve Rodri hakkında da konuştu ve, “Dani Carvajal ve Rodri sakatlıktan döndü ama son maçta sonradan oyuna girdiler. Bizim için değişen bir şey yok. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra sahalara dönmesi sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor” şeklinde belirtti.

ARDA GÜLER’İN POTANSİYELİ

Genç yetenek Arda Güler ile ilgili düşüncelerini dile getiren Montella, “Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid’de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar. Real Madrid’de daha geride gibi bu sezon ama Xabi Alonso farklı işler de yaptırdı. Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğiz değişir” dedi.

MAÇTAN BEKLENTİLER

Montella, kazanmak için elinden geleni yapacağını söylerken, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz” dedi. “İspanya’ya karşı yine ön alan baskısıyla mı başlayacağız?” sorusuna ise esprili bir dille, “Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı mı istiyorsunuz? (Gülerek). Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim” yanıtını verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA ÖVGÜ

Kerem Aktürkoğlu’nun performansıyla ilgili de konuşan Montella, “Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

ORİJİNAL DURUMUN BELİRSİZLİĞİ

Orkun Kökçü’nün oynayıp oynamayacağı konusunda net bir bilgi vermeyen Montella, “Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz” dedi.

FUTBOLCU SEÇİMİ VE GÖZLEMLER

Montella, Adil Demirbağ’ın kadroya alınmaması ve Konyaspor’un tepkisi hakkında da düşüncelerini paylaştı: “Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık. Tavsiyede bulunacakları zaman kullanabilirler.”

BARIŞ ALPER’İN ÜZÜNTÜSÜ

Barış Alper’in kırmızı kartına yönelik düşüncelerini de aktaran Montella, “Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek” dedi.

TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKINDA

Türk vatandaşı olması ile ilgili gelen sorulara Montella, “Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur” yanıtını verdi.

SPORUN BAŞARILARI HAKKINDA

Son olarak, Türk voleybolu ve basketbolundaki başarılarla ilgili de düşüncelerini belirten Montella, “Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.