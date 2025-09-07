Vincenzo Montella’dan İspanya Değerlendirmesi

A MİLLİ TAKIM İSPANYA MAÇINA HAZIRLANIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci karşılaşmasında yarın İspanya’yı evinde ağırlayacak. Maç, Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi.

İSPANYA’NIN KALİTESİ

Montella, İspanya’nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal hakkında yaptığı açıklamada, “Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal’dan oluşmuyor” sözlerini sarf etti. İspanya’nın güçlü bir takım olduğunu belirten Montella, “İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!” ifadelerini kullandı.

DEFANSİF GÜÇLÜKLER VE YETENEKLİ FUTBOLCULAR

İspanya’nın önemli oyuncularından Dani Carvajal ve Rodri’nin sakatlıktan döndüğüne değinen Montella, “Sakatlıktan sonra dönen futbolcuların kalitesi futbola katkı sağlıyor” dedi. Genç yetenek Arda Güler hakkında ise, “Arda Güler, geçen sezonun sonlarından beri Real Madrid’de devamlılıkla oynamaya başladı. Çok büyük bir yetenek ve her pozisyonda oynar. Rakibe göre onu nerede oynatabileceğimiz değişir” diye konuştu.

KAZANMAK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ

Montella, her maça kazanmak için çıktıklarını ama kazanamıyorsanız kaybetmemenin de önemli olduğunu belirtti. İspanya’ya karşı nasıl başlayacaklarına dair gelen bir soruya, “Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim” yanıtını verdi. Kerem Aktürkoğlu’nun performansına da değinen Montella, “Kerem Aktürkoğlu milli takımda bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor” şeklinde konuştu.

SON DURUMU DEĞERLENDİRECEĞİZ

Orta saha oyuncusu Orkun Kökçü’nün durumu hakkında “Oynayıp oynamayacağını yarın karar vereceğiz” dedi. Adil Demirbağ’ın kadroya alınmaması ve Konyaspor’un tepkisi üzerine, Montella “Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Telefonum ve kapım herkese açık” ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER’İN TALİHSİZ POZİSYONU

Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kartıyla ilgili olarak, “Pozisyon çok üzücü ve talihsizdi. Onun gibi bir oyuncuyu oynatamayacağımız için üzgünüm. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek” dedi. Türk vatandaşı olmanın kendisi için gurur verici olduğunu vurguladı.

BAŞARIYI DEVAM ETTİRMEK İÇİN HEVESLİYİZ

Voleybol ve basketboldaki başarılarımıza da değinen Montella, “Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.