Vincenzo Montella’dan İspanya Tahlili

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İSPANYA’YI KONUK EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci karşılaşmasında yarın İspanya ile karşılaşacak. Mücadele, Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak. Bu önemli maç öncesinde, teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında bazı açıklamalarda bulunuyor.

İSPANYA YETENEKLERİYLE DOLU

İspanya’nın genç yeteneği Lamine Yamal hakkında konuşan Montella, “Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal’dan oluşmuyor” ifadelerini kullandı. Ardıçık olarak İspanyol ekibi için değerlendirmelerini sürdüren Montella, “İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!” dedi.

SAKATLIKTAN DÖNEN İSİMLER

İspanya ile ilgili bilgiler veren İtalyan antrenör, “Dani Carvajal ve Rodri sakatlıktan döndü ama son maçta sonradan oyuna girdiler. Bizim için değişen bir şey yok. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra sahalara dönmesi sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER’İN POTANSİYELİ

Genç futbolcumuz Arda Güler hakkında da açıklamalar yapan Montella, “Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid’de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar. Real Madrid’de daha geride gibi bu sezon ama Xabi Alonso farklı işler de yaptırdı. Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğiz değişir” dedi.

KAYBETMEMEK ÖNEMLİ

Vincenzo Montella, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz” diyerek hedeflerini belirtti. “İspanya’ya karşı yine ön alan baskısıyla mı başlayacağız?” sorusuna ise esprili bir dille, “Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı mı istiyorsunuz? Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim” yanıtını verdi.

Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan İtalyan teknik adam, “Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var” dedi.

OR-KUN KÖKÇÜ’NÜN DURUMU

Montella, Orkun Kökçü’nün sakatlığıyla ilgili olarak “Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz” ifadelerini kullandı.

KADRO SEÇİMİ VE TELEFONUM HERKESE AÇIK

Adil Demirbağ’ın kadroya alınmamasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Montella, “Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık. Tavsiyede bulunacakları zaman kullanabilirler” şeklinde sözlerini sürdürdü.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN DURUMU

Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kartla ilgili yaşanan talihsizlik hakkında Montella, “Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek” açıklamasını yaptı.

TÜRK VATANDAŞLIĞI GURUR VERİYOR

Türk vatandaşı olma hakkında gelen bir soru sonrası Montella, “Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur” diye belirtti.

SPORDAKİ BAŞARILARIMIZ

Son olarak, Türk voleybolu ve basketbolu hakkında değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik direktör, “Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz” şeklinde sözlerine son verdi.