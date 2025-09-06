Vincenzo Montella’dan İspanya Yorumu

A MİLLİ TAKIM İSPANYA İLE BULUŞUYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya’yı ağırlayacak. Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, saat 21.45’te başlayacak. A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, bu kritik müsabaka öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İSPANYA’NIN GÜCÜ

İspanya’nın yıldızı Lamine Yamal hakkında değerlendirmelerde bulunan Montella, “Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal’dan oluşmuyor” dedi. Bu şekilde, rakip takımın derinliğine dikkat çekti.

İspanya’nın kalitesine yönelik sözlerine devam eden Montella, “İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!” şeklinde konuştu.

DİKKAT ÇEKEN DÖNÜŞLER

Montella, İspanya’nın sakat oyuncuları Dani Carvajal ve Rodri ile ilgili de bilgi verdi. “Dani Carvajal ve Rodri sakatlıktan döndü ama son maçta sonradan oyuna girdiler. Bizim için değişen bir şey yok. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra sahalara dönmesi sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor” diyerek, rakip takımın potansiyeline işaret etti.

GENÇ YETENEK ARDA GÜLER

Genç futbolcu Arda Güler ile ilgili düşüncelerini paylaşan Montella, “Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid’de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar” ifadelerini kullandı.

MAÇ STRATEJİSİ

Montella, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz” dedi. İspanya karşısında nasıl bir strateji izleneceği sorulduğunda ise, “Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı mı istiyorsunuz? (Gülerek). Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim” yanıtını verdi.

KEREM VE ORKUN’UN DURUMU

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili düşüncelerini de ifade eden Montella, “Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var” diyerek oyuncunun yeteneklerine olan güvenini belirtti. Orkun Kökçü’nün durumu hakkında da “Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz” açıklamasında bulundu.

FUTBOLCU GÖRÜŞLERİNE SAYGI

Adil Demirbağ’ın kadroya alınmaması üzerine gelen tepkiler hakkında ise Montella, “Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık. Tavsiyede bulunacakları zaman kullanabilirler” dedi.

BARIŞ’IN ÜZGÜNLÜĞÜ

Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kartı ile ilgili soruya yanıt veren Montella, “Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek” şeklinde cevap verdi.

TÜRK VATANDAŞLIĞI GURUR VERİYOR

Türk vatandaşı olmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Montella, “Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur” diyerek bu durumun kendisinde yarattığı duyguyu açıkladı.

SPORDAKİ BAŞARILARIMIZ

Deneyimli teknik direktör, Türkiye’nin voleybol ve basketboldaki başarılarına da değinerek, “Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz” dedi.