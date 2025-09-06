Vincenzo Montella İspanya’yı Değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçında yarın İspanya’ya ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak. Bu önemli maç öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, basına açıklamalarda bulunuyor.

İSPANYA’NIN GÜCÜ

İspanya’nın yetenekli futbolcusu Lamine Yamal ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Montella, “Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal’dan oluşmuyor.” dedi. İspanyol takımı hakkında daha fazla bilgi veren deneyimli çalıştırıcı, “İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!” ifadelerini kullandı.

CARVAJAL VE RODRI’NİN DÖNÜŞÜ

Montella, İspanya’nın Dani Carvajal ve Rodri’nin sakatlıktan dönerken son maçta sonradan oyuna girdiğini belirtti. “Bizim için değişen bir şey yok. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra sahalara dönmesi sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor.” dedi.

ARDA GÜLER’İN POTANSİYELİ

Genç futbolcu Arda Güler hakkında düşüncelerini paylaşan Montella, “Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid’de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar.” ifadelerini kullandı. Oyun konumuyla ilgili olarak, “Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğiz değişir.” şeklinde konuştu.

KAZANMA ARZUSU

Montella, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz.” dedi. “İspanya’ya karşı yine ön alan baskısıyla mı başlayacağız?” sorusuna esprili bir yanıt veren Montella, “Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı mı istiyorsunuz? (Gülerek). Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim.” diye ekledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Montella, “Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var.” dedi. Orkun Kökçü’nün durumu hakkında ise, “Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz.” şeklinde bilgi verdi.

KADRO DEĞİŞİKLİKLERİNE SAYGI

Adil Demirbağ’ın kadroya alınmaması ve Konyaspor’un tepkisi hakkında bir soruya Montella, “Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık. Tavsiyede bulunacakları zaman kullanabilirler.” yanıtını verdi.

BARIŞ ALPER’İN ÜZÜNTÜSÜ

Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kartıyla ilgili konuşan Montella, “Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek.” dedi.

GURUR BİR HİS

Türk vatandaşı olma konusundaki sorulara yanıt veren Montella, “Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur.” diyerek duygularını ifade etti. Başka branşlardaki başarılarımızı da değerlendiren Montella, “Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştı.