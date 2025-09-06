Vincenzo Montella İspanya’yı Değerlendirdi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İSPANYA’YI KONUK EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleştirilecek bu önemli maç, saat 21.45’te başlayacak. Müsabaka öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunuyor.

İSPANYA’NIN GÜCÜ VE YETENEKLERİ

Montella, İspanya’nın önemli futbolcusuyla alakalı yaptığı yorumda, “Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal’dan oluşmuyor,” ifadelerini kullandı. İspanya’nın kalitesini takdir eden Montella, “İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz,” şeklinde konuştu.

SAKATLIKTAN DÖNEN YILDIZLAR

Montella, İspanyol oyuncular Dani Carvajal ve Rodri’nin durumu hakkında şunları belirtti: “Dani Carvajal ve Rodri sakatlıktan döndü ama son maçta sonradan oyuna girdiler. Bizim için değişen bir şey yok. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra sahalara dönmesi sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor.”

ARDA GÜLER’İN POTANSİYELİ

Genç yetenek Arda Güler hakkında da konuşan Montella, “Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid’de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar. Real Madrid’de bu sezon daha geride gibi ama Xabi Alonso farklı işler de yaptırdı. Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğiz değişir,” dedi.

KAZANMA ARZUSU

Montella, maçlara kazanmak için çıktıklarını, ancak kazanamıyorlarsa kaybetmemeleri gerektiğini de belirtti: “Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz.”

TAKTİKSEL DEğİŞİKLİKLER

“İspanya’ya karşı yine ön alan baskısıyla mı başlayacağız?” sorusuna gülerek yanıt veren Montella, “Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı mı istiyorsunuz? Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim,” dedi.

KEREM VE ORKUN’UN DURUMU

Kerem Aktürkoğlu için de, “Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var,” ifadelerini kullandı. Orkun Kökçü ile ilgili olarak ise, “Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz,” dedi.

TÜM GÖRÜŞLERE SAYGILIYIM

Montella, Adil Demirbağ’ın kadroya alınmadığıyla ilgili Konyaspor’un tepkisi hakkında da düşüncelerini paylaştı: “Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık. Tavsiyede bulunacakları zaman kullanabilirler.”

Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kartı ile ilgili ise, “Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek,” dedi.

TÜRK VATANDAŞLIĞI VE GURUR

Türk vatandaşı olmanın kendisi için gurur olacağının altını çizen Montella, “Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur,” sözleriyle bu konudaki görüşlerini sundu.

Deneyimli teknik direktör, Türkiye’nin voleybol ve basketbal alanındaki başarılarını da değerlendirdi: “Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz.”