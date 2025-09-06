Vincenzo Montella’nın İspanya Üzerine Değerlendirmesi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yarın İspanya ile önemli bir maça çıkacak. Karşılaşma, Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak. Bu kritik mücadelenin öncesinde, teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısında değerlendirmelerde bulunuyor.

İSPANYA’YA YALNIZCA YAMAL GÖZÜYLE BAKILAMAZ

İspanya’nın genç yeteneği Lamine Yamal ile ilgili düşüncelerini paylaşan Montella, “Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal’dan oluşmuyor.” şeklinde konuştu.

DEFANS VE OFANS STRATEJİLERİ

Rakip takım hakkında daha fazla bilgi verirken Montella, “İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!” ifadelerini kullandı.

SAKATLIKTAN DÖNEN OYUNCULAR

İspanyol takımındaki sakatlıktan dönen oyuncular hakkında da konuşan Montella, “Dani Carvajal ve Rodri sakatlıktan döndü ama son maçta sonradan oyuna girdiler. Bizim için değişen bir şey yok. Sportif anlamda bir futbolcunun sakatlıktan sonra sahalara dönmesi sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor.” dedi.

ARDA GÜLER’İN YETENEKLERİ

Genç yıldız Arda Güler ile ilgili olarak, “Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid’de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar.” diyen Montella, genç oyuncunun hangi pozisyonda sahada yer alacağına göre değişiklik gösterebileceğini belirtti.

KAZANMAK İÇİN ÇIKILIYOR

Vincenzo Montella, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz.” diyerek ekibinin motivasyonunu vurguladı.

PUAN GARANTİSİ VE TACTİKLER

İspanya karşısında ön alan baskısını uygulayıp uygulamayacakları sorusuna Montella, “Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı mı istiyorsunuz? (Gülerek). Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim.” yanıtını verdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu hakkında ise, “Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var.” değerlendirmesinde bulundu.

ORKUN’UN DURUMU BELİRSİZLİĞİ

Orkun Kökçü’nün kadroda yer alıp almayacağı konusuna da değinen Montella, “Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

KADRO SEÇİMİ HAKKINDA YORUMLAR

Adil Demirbağ’ın kadroya alınmamasıyla ilgili soruya Montella, “Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık. Tavsiyede bulunacakları zaman kullanabilirler.” yanıtını verdi.

Barış Alper’in kırmızı kartıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Montella, “Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek.” şeklinde konuştu.

Türk vatandaşı olmanın kendisi için gurur kaynağı olacağını belirten Montella, “Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur.” dedi.

Deneyimli teknik direktör, voleybol ve basketboldaki başarıları da hatırlatarak, “Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.