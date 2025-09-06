“Vincenzo Montella’nın İspanya Yorumları”

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İSPANYA’YI AĞIRLIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında yarın İspanya’yı ağırlayacak. Maç, Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak. Bu önemli mücadele öncesinde A Milli Takım’ın teknik direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında çeşitli konulara değiniyor.

İSPANYA’NIN YETENEKLERİ

İspanya’nın oyuncusu Lamine Yamal hakkında Montella, “Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal’dan oluşmuyor.” yorumunda bulundu. Rakip takım hakkında daha fazla bilgi veren Montella, “İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!” şeklinde konuştu.

SAKATLIKTAN DÖNEN OYUNCULAR

İspanya’nın önemli oyuncuları Dani Carvajal ve Rodri’nin durumuna da değinen Montella, “Dani Carvajal ve Rodri sakatlıktan döndü ama son maçta sonradan oyuna girdiler. Bizim için değişen bir şey yok. Sportif anlamda da bir futbolcunun sakatlıktan sonra sahalara dönmesi sevindirici. Onların kalitesi futbola katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER’İN YETENEĞİ

Genç futbolcu Arda Güler ile ilgili de yorum yapan Montella, “Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid’de devamlılıkla oynamaya başladı. Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar. Real Madrid’de daha geride gibi bu sezon ama Xabi Alonso farklı işler de yaptırdı. Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğiz değişir.” dedi.

KAZANMAK İÇİN MÜCADELE

Montella, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ayrıca, “İspanya’ya karşı yine ön alan baskısıyla mı başlayacağız?” sorusuna yanıt olarak, “Bir defansif oyuncuyla fazladan mı oynamamı mı istiyorsunuz? (Gülerek). Puan alacağımız garantiyse, bunu yapabilirim.” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA ÖVGÜ

Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Montella, “Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım’da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var.” ifadelerini kullandı.

ORKUN KÖKÇÜ’NÜN DURUMU

Montella, Orkun Kökçü ile ilgili olarak, “Orkun Kökçü de orta sahayı güçlendirmek için oynayacak mı, bilemiyorum. Değerlendirme yapacağız ve son durumlara bakacağız. Kararımızı yarın vereceğiz.” açıklamasını yaptı.

KAPISI HERKESE AÇIK

Montella, Adil Demirbağ’ın kadroya alınmamasıyla ilgili sorulan bir soru üzerine, “Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık. Tavsiyede bulunacakları zaman kullanabilirler.” dedi.

BARIŞ ALPER’DEN ÜZÜNTÜ

Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kartı ile ilgili de konuşan Montella, “Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek.” ifadelerini kullandı.

TÜRK VATANDAŞLIĞI GURUR VERİYOR

Montella, Türk vatandaşı olmasıyla ilgili gelen sorulara, “Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur.” şeklinde yanıt verdi.

SPOR BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ

Voleybol ve basketbol alanındaki başarıların da altını çizen Montella, “Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam, bizi gururlandırıyor. Biz de yarın onlar gibi umarım gururlandırmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.