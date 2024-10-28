Vinicius Jr. Törene Katılmama Kararı Aldı

2024 BALLON D’OR ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Bu akşam Fransa’nın başkenti Paris’te 2024 Ballon d’Or ödül töreni gerçekleştirilecek. Ancak, bu etkinlik öncesinde dikkat çekici bir kriz yaşanıyor. İspanya ve Fransa’dan gelen haberler Vinicius Jr.’ın ödülü kazanamayacağını öğrenmesinin ardından törene katılmama kararı aldığını bildiriyor.

VİNİCIUS JR. ÖDÜLÜ KAZANAMAYACAK

Vinicius Jr.’ın Rodri’nin ödülü kazanacağı iddialarının ardından organizasyona katılmama kararı aldığı ifade ediliyor. Önceleri Ballon d’Or’u kazanacağı düşünülen Vinicius’un bu noktada yaşadığı hayal kırıklığı, haberlere bomba gibi düştü.

PROTESTO EDİYOR

Vinicius Jr. ve çevresi, bu olumsuz gelişme sonrası organizasyonu protesto etme kararı aldı ve bu nedenle törende yer almayacak. Bununla birlikte, ödül törenine katılmayacak diğer isimler de ortaya çıktı.

DİĞER İSİMLER DE KATILMAYACAK

Fabrizio Romano’nun açıklamasına göre, Ballon d’Or ödül törenine Vinicius’un yanı sıra Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Jude Bellingham da katılmayacak. 2024 Ballon d’Or ödül töreni bu akşam TSİ 22:45’te icra edilecek.