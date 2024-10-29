“Vinicius’tan Ballon d’Or Tepkisi”

VİNİCIUS JUNIOR’UN HAYAL KIRIKLIĞI

Real Madrid’in öne çıkan ismi Vinicius Junior, Ballon d’Or ödülünün en büyük adayı olarak gösterilmesine rağmen ödülü kazanamayarak hayal kırıklığı yaşadı. Ballon d’Or’un verileceği gün olan 28 Ekim Pazartesi, Vinicius için beklenmedik bir durumla sonuçlandı. Ödülün Rodri’ye gideceği iddiaları ortaya çıkarken, bu durum gerçek olmaya dönüştü ve İspanyol futbolcu ödülün sahibi oldu.

İRKSAL SORUNLAR VE MÜCADELE

Vinicius, mağdur olduğu bu durum sonrası, “Gerekirse bu performansın 10 katını yapacağım. Onlar buna hazır değiller,” sözleriyle bir açıklama yaptı. Ayrıca, Vinicius’a yakın kaynaklar, verdiği mücadelede ırkçılığın etkisi olduğuna dikkat çekti. Ancak, yıldız futbolcunun ırkçılık konusundaki mücadelesine devam etme kararlılığı da vurgulandı.