More
Spor

“Vinicius’tan Ballon d’Or Tepkisi”

vinicius-tan-ballon-d-or-tepkisi

VİNİCIUS JUNIOR’UN HAYAL KIRIKLIĞI

Real Madrid’in öne çıkan ismi Vinicius Junior, Ballon d’Or ödülünün en büyük adayı olarak gösterilmesine rağmen ödülü kazanamayarak hayal kırıklığı yaşadı. Ballon d’Or’un verileceği gün olan 28 Ekim Pazartesi, Vinicius için beklenmedik bir durumla sonuçlandı. Ödülün Rodri’ye gideceği iddiaları ortaya çıkarken, bu durum gerçek olmaya dönüştü ve İspanyol futbolcu ödülün sahibi oldu.

İRKSAL SORUNLAR VE MÜCADELE

Vinicius, mağdur olduğu bu durum sonrası, “Gerekirse bu performansın 10 katını yapacağım. Onlar buna hazır değiller,” sözleriyle bir açıklama yaptı. Ayrıca, Vinicius’a yakın kaynaklar, verdiği mücadelede ırkçılığın etkisi olduğuna dikkat çekti. Ancak, yıldız futbolcunun ırkçılık konusundaki mücadelesine devam etme kararlılığı da vurgulandı.

ÖNEMLİ

Manşet

Trabzonspor – Fenerbahçe Maçının Hakemi Açıklandı

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Maçın hakemi olarak Oğuzhan Çakır atandı.
Ekonomi

Rekabet Kurulu’ndan Medya Sektörü Açıklaması

Rekabet Kurulu, medya sektöründeki dizi yapım ve dijital pazarlama şirketlerine yönelik soruşturmaların kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle çarpıtıldığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.