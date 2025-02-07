VİOP BIST 30 Yatay Başladı

ŞUBAT VADELİ ENDİKS KONTRATI AÇILIŞTA ARTIŞ GÖSTERDİ

Şubat vadeli endeks kontratı, işlem gününe yüzde 0,1 artışla 11.185,00 seviyesinden başladı. Önceki gün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 artışla 11.176,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise endeks kontratı yatay bir seyir izliyor.

KÜRESEL PİYASALARDA KARMAŞIK SEYİR DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD’nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık bir görünüm ortaya çıkıyor. Bugün, yatırımcıların gözleri ABD’de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrilmiş durumda. Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporu, yurt içinde yatırımcıların ilgisini çekiyor.

TCMB YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelleyerek, 2026 yılında yüzde 12’ye gerileyeceğini öngörüyor. Analistler, yurt içinde TCMB’nin enflasyon raporu ve yurt dışında ABD’de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğine dikkat çekiyor. Teknik açıdan ise endeks kontratında 11.250 ve 11.300 puan direnç, 11.100 ve 11.000 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.