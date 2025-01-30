Viop Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

BIST 30 ENDİKSİ ŞUBAT VADİLİ KONTRATINDA YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yüzde 0,1 artışla 11.589,00 puandan başladı. Açılış seansında önceki normal seans kapanışına nazaran yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 11.589,00 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Önceki gün, şubat vadeli endeks kontratı satış ağırlıklı bir seyir izlerken, normal seansı yüzde 0,3 kayıpla 11.574,00 puandan bitirdi. Akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını geri alarak 11.583,00 puana yükseldi.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın politika duruşunu ayarlamaları için acele etmelerine gerek olmadığına dair açıklamalarıyla birlikte karışık bir seyir gözlemleniyor. Bugün ise gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) alacağı faiz kararına çevrildi.