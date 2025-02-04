VİOP Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP’TA BAŞLANGIÇ GÜNDE YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yüzde 0,6’lık bir artışla 11.206,00 puandan başladı. Açılış seansında, bu kontrat önceki normal seans kapanışına kıyasla yaklaşık yüzde 0,6 yükselerek 11.206,00 seviyesinde işlem görüyor. Önceki gün, satış ağırlıklı bir eğilim gösteren şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,5’lik bir kayıpla 11.139,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise endeks kontratı yüzde 0,7 artarak 11.218,00 puana ulaştı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uyguladığı yüzde 10’luk ilave gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi, risk iştahını olumsuz etkiliyor ve piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Analistler, yurt içinde dikkate alınacak verilerin arasında reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri yer alırken; yurt dışında ise JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini belirtiyor.

TEKNİK ANALİZ BEKLENTİLERİ

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.250 ve 11.300 puanın direnç seviyeleri, 11.150 ve 11.100 puanın ise destek seviyeleri olduğunu ifade ediyor. Bu önemli seviyelerin takibi, piyasa oyuncuları için kritik bir durum oluşturuyor.