VİOP Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP’DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,8 artışla 11.140,00 puandan başlamış durumda. Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,8 yükselerek 11.140,00 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 azalışla 11.050,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise endeks kontratı, yüzde 0,5 yükselişle 11.110,00 puana çıkmış.

KÜRESEL PİYASALARDA KARMAŞIK SEYİR

Küresel piyasalarda, ABD’de beklenenden yüksek gelen enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası karışık bir seyir gözlemleniyor. Bugün ABD’de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise dikkatle takip edilecek. Ülkemizde ise gözler aralık ayına ait ödemeler dengesi verilerine çevrilmiş durumda.

EKONOMİSTLERDEN AÇIK BEKLENTİLER

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini öngörüyor. Ayrıca, ekonomistler 2024’te cari işlemler açığının 9 milyar 651 milyon dolar, 2025 sonunda ise 19 milyar 909 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında ABD’de ÜFE ve Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi yoğun bir veri gündeminin izleneceği belirtiliyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Analistler, endeks kontratında 11.200 ve 11.250 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.