“VİOP Güne Kayıpla Girdi”

BORSA İSTANBUL’DA VİOP’DA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 9.980,00 puandan başlıyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında bir önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 azalışla 9.980,00 seviyesinden işlem görmekte. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 10.022,00 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında yüzde 0,2 kayıpla 10.000,00 puana geriliyor.

KÜRESEL PİYASALARDAN NEGATİF ETKİLER

Küresel piyasalarda, ABD’de yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle devam eden siyasi belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir gözlemleniyor. Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu belirtirken, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle oynaklıkta yükseliş yaşanabileceğini ifade ediyor.

VERİ GÜNDEMİNE DİKKAT

Bugün yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), dış ticaret dengesi ve aylık para ile banka istatistikleri takip edilecekken, yurt dışında Avro Bölgesi’nde enflasyon ve işsizlik oranı ile ABD’de kişisel tüketim harcamaları gibi önemli veriler bekleniyor. Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu vurgulanıyor.